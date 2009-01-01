сливи розклали у 20 великих і 25 малих ящики . У великий ящик помищается 9 кг . Яка маса слив поміщается в малий ящик . якщо всього слив було 330 кг
Математика
сливи розклали у 20 великих і 25 малих ящики . У великий ящик помищается 9 кг . Яка маса слив поміщается в малий ящик . якщо всього слив було 330 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У великі розклали 20×9=180(кг) У малі 330-180=150(кг) У один малий 150/25=6(кг)
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