Одну сторону квадрата увеличили на 9 см,а другую уменьшили в 5 раз.В результате получили прямоугольник ,периметр которого равен 66 см.У какой фигуры-квадрата или прямоугольника-площадь больше?На сколько?

Математика

Одну сторону квадрата увеличили на 9 см,а другую уменьшили в 5 раз.В результате получили прямоугольник ,периметр которого равен 66 см.У какой фигуры-квадрата или прямоугольника-площадь больше?На сколько?

Автор: Гость