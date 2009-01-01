Одну сторону квадрата увеличили на 9 см,а другую уменьшили в 5 раз.В результате получили прямоугольник ,периметр которого равен 66 см.У какой фигуры-квадрата или прямоугольника-площадь больше?На сколько?
Математика
Одну сторону квадрата увеличили на 9 см,а другую уменьшили в 5 раз.В результате получили прямоугольник ,периметр которого равен 66 см.У какой фигуры-квадрата или прямоугольника-площадь больше?На сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть сторона квадрата = а,тогда длина прямоугольника = а+9, а ширина = а/5. периметр прямоугольника = 2*(а+9+а/5)=66. Находим а, она равна 20. тогда площадь квадрата = а^2=400. площадь прямоугольника = 29*4=116. площадь квадрата > площади прямоугольника. на 284
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