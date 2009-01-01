У Саши было 28 марок.У сестры 16. Сколько марок должен отдать Саша сестре чтобы у него осталось марок в 3 раза меньше чем у сестры?

Гость: Гость:

пусть одна часть будет х, тогда у Саши должно быть х марок,а у сестры 3х марок. Так? а всего марок 28+16, они же никуда не делись. поэтому 3х+х=28+16 отсюда находим х он равен 11-столько марок должно остаться у Саши. значит он должен отдать 28-11 = 17 марок.