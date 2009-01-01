У Саши было 28 марок.У сестры 16. Сколько марок должен отдать Саша сестре чтобы у него осталось марок в 3 раза меньше чем у сестры?
Математика
У Саши было 28 марок.У сестры 16. Сколько марок должен отдать Саша сестре чтобы у него осталось марок в 3 раза меньше чем у сестры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть одна часть будет х, тогда у Саши должно быть х марок,а у сестры 3х марок. Так? а всего марок 28+16, они же никуда не делись. поэтому 3х+х=28+16 отсюда находим х он равен 11-столько марок должно остаться у Саши. значит он должен отдать 28-11 = 17 марок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сливи розклали у 20 великих и 25 малих ящики ю У великий ящик помищается 9 кг ю Яка маса слив помищается в малий ящик.якщо всього слив було 330 кг
Математика
В ЗАПИСИ 999999999 ПОСТАВЬТЕ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЦЫФРАМИ ЗНАКИ СЛОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ .ЧТОБЫ СУММА ОКАЗАЛАСЬ РАВНОЙ 2009.
Физика
Чтобы остудить воду в летнюю жару,её наливают в сосуды, изготовленные из слабообожжённой глины, сквозь которую вода медленно просачивается. Вода в ...
Геометрия
Отрезок AB параллелен плоскости альфа,отрезок CD лежит в плоскости альфа.AB=CD. можно ли утверждать,что АВDC- параллелограмм?поясните.
Алгебра