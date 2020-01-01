Маса автомобілів "Таврія","Волга" і "Нива" разом 4120кг.Яка маса кожної машини окремо,якщо маса "Таврії" і волги" 2020кг,а маса "Волги" і "Ниви" 3460кг?
Математика
Маса автомобілів "Таврія","Волга" і "Нива" разом 4120кг.Яка маса кожної машини окремо,якщо маса "Таврії" і волги" 2020кг,а маса "Волги" і "Ниви" 3460кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)маса ниви=4120-2020=2100 кг 2)маса таврії=4120-3460=660 кг 3)маса волги=2020-660=1360 кг
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