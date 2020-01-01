в зоомагазине в 6 аквариумах 54 рыбки, поровну в каждом.Сколько аквариумов занимают 27 рыбок?

Математика

в зоомагазине в 6 аквариумах 54 рыбки, поровну в каждом.Сколько аквариумов занимают 27 рыбок?

Автор: Гость