в зоомагазине в 6 аквариумах 54 рыбки, поровну в каждом.Сколько аквариумов занимают 27 рыбок?
Математика
в зоомагазине в 6 аквариумах 54 рыбки, поровну в каждом.Сколько аквариумов занимают 27 рыбок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)54÷6=9 рыбок в 1 аквариуме 2)27÷9=3 аквариума занимают 27 рыбок
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