длина диагонали квадрата равна 4корень2см. вычислите радиус окружности, вписанной в квадрат.
Геометрия
длина диагонали квадрата равна 4корень2см. вычислите радиус окружности, вписанной в квадрат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус равен 1/2 стороны квадрата. сторона равна по теореме пифагора 2х^2=32 x^2=16 x=4 r=2
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