Сумма цифр двузначного числа равна 12. Если к заданному числу прибавить 36, то получится число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найдите исходное число.

Алгебра

Сумма цифр двузначного числа равна 12. Если к заданному числу прибавить 36, то получится число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найдите исходное число.

Автор: Гость