Сумма цифр двузначного числа равна 12. Если к заданному числу прибавить 36, то получится число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найдите исходное число.
Алгебра
Сумма цифр двузначного числа равна 12. Если к заданному числу прибавить 36, то получится число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найдите исходное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-число десяткоа,у-число единиц {х+у=12 {10x+y+36=10y+x⇒9x-9y=-36⇒x-y=-4 прибавим 2х=8 х=4 у=12-4 у=8 Ответ число 48
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