На базаре цена коровы в 4 раза больше цены собаки, но в 4 раза меньше цены лошади.Мужик купил на 200р. одну собаку, одну лошадь и две коровы. Какова цена собаки? А коровы?

Математика

На базаре цена коровы в 4 раза больше цены собаки, но в 4 раза меньше цены лошади.Мужик купил на 200р. одну собаку, одну лошадь и две коровы. Какова цена собаки? А коровы?

Автор: Гость