На базаре цена коровы в 4 раза больше цены собаки, но в 4 раза меньше цены лошади.Мужик купил на 200р. одну собаку, одну лошадь и две коровы. Какова цена собаки? А коровы?
Математика
На базаре цена коровы в 4 раза больше цены собаки, но в 4 раза меньше цены лошади.Мужик купил на 200р. одну собаку, одну лошадь и две коровы. Какова цена собаки? А коровы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть стоимость собаки-х руб.,тогда корова 4х-руб, а лошадь 16х-руб. т.к. вся покупка 200руб, получаем уравнение х+16х+8х=200 25х=200 х=8 собака стоит-8 руб, лошадь 128 руб., корова-32руб.
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