В школу привезли 360 учебников. Ученики 6а разгрузили 1/3 часть всех учебников. Школьники из 6б 1/4 часть от общего количества. А ученики 6в все остальные. Сколько учебников разгрузил 6в?

Математика

В школу привезли 360 учебников. Ученики 6а разгрузили 1/3 часть всех учебников. Школьники из 6б 1/4 часть от общего количества. А ученики 6в все остальные. Сколько учебников разгрузил 6в?

Автор: Гость