В школу привезли 360 учебников. Ученики 6а разгрузили 1/3 часть всех учебников. Школьники из 6б 1/4 часть от общего количества. А ученики 6в все остальные. Сколько учебников разгрузил 6в?
Математика
В школу привезли 360 учебников. Ученики 6а разгрузили 1/3 часть всех учебников. Школьники из 6б 1/4 часть от общего количества. А ученики 6в все остальные. Сколько учебников разгрузил 6в?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 360÷3=120 2) 360÷4=90 3) 360-120-90=150 Ответ: 150 учебников
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