масса слона в 5раз больше чем бегемота.чему равна масса слона,если масса бегемота на 4тонны меньше слона.

Математика

масса слона в 5раз больше чем бегемота.чему равна масса слона,если масса бегемота на 4тонны меньше слона.

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