масса слона в 5раз больше чем бегемота.чему равна масса слона,если масса бегемота на 4тонны меньше слона.
Математика
масса слона в 5раз больше чем бегемота.чему равна масса слона,если масса бегемота на 4тонны меньше слона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - вес бегемота 5х - вес слона 5х - х = 4 тонны 4х=4 х=1 - вес бегемота 5х = 1*5 = 5 тонн - вес слона
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