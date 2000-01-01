подъёмный кран поднимает груз массой 2т на высоту 10 метров. за какое время поднимается груз если мощность двигателя крана 10кВт? потери энергии незначительны

Физика

подъёмный кран поднимает груз массой 2т на высоту 10 метров. за какое время поднимается груз если мощность двигателя крана 10кВт? потери энергии незначительны

Автор: Гость