подъёмный кран поднимает груз массой 2т на высоту 10 метров. за какое время поднимается груз если мощность двигателя крана 10кВт? потери энергии незначительны
Физика
подъёмный кран поднимает груз массой 2т на высоту 10 метров. за какое время поднимается груз если мощность двигателя крана 10кВт? потери энергии незначительны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=2т=2000кг; h=10м; P=10кВт. t-? Решение: P=mgh/t; t=mgh/P. Вычисление: t=2000*9,8*10/10000=19,6с. Ответ: t=19,6с.
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