После проведения санитарной обработки на базе отдыха мух уменьшилось на 40%, а комаров на 20%. в целом количество насекомых уменьшиось на 25%. Найдите сколько процентов от общего числа насекомых составляют до сан. обработки ком...

Гость: Гость:

Пусть на базе было Х мух и Y комаров. После обработки осталось X * (1- 40/100) = 0,6 * X мух и Y * (1 - 20/100) = 0,8 * Y комаров, а всего (X + Y) * (1 - 25/100) = 0,75 * (X + Y). Получаем 0,75 * (X + Y) = 0,6 * Х + 0, 8 * Y 0,15 * X = 0,05 * Y Y = 3 * X Итак, на базе комаров было втрое больше, чем мух, то есть в процентном отношении 25% составляли мухи, а 75% комары