Брат старше сестры на 4 года. Отец сказал сыну: Мне 30 лет. Если через 2 года я сложу твой возраст и возраст твоей сестры, то результат будет меньше моего возраста в 2 раза. Определите, сколько лет будет брату и сестре сейчас и...
Алгебра
Брат старше сестры на 4 года. Отец сказал сыну: Мне 30 лет. Если через 2 года я сложу твой возраст и возраст твоей сестры, то результат будет меньше моего возраста в 2 раза. Определите, сколько лет будет брату и сестре сейчас и сколько будет каждому из низ через 2 года.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Х - возраст сестры тогда Х +4 - возраст брама по словам отца: (х+4)+х=(30+2):2 [latex]x+4+x=32:2 \\ 2x+4=16 \\ 2x=16-4 \\ 2x=12 \\ x=6[/latex] через 2 года сестре 6 лет брату 6+4=10 лет в настоящее время сестре: 6-2=4 лет брату 10-2=8 лет
Гость:
30+2=32г будет отцу 32:2=16л вместе брату и сестре 16-4=12л если бы поровну 12:2=6л сестре через 2 года 6-2=4г сейчас сестре 6+4=10л брату через 2 года 10-2=8л сейчас брату
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Два экскаватора, работая одновременно,выполнят некоторый объем работ за 3 часа 45мин.Один экскаватор,работая отдельно, может выполнить этот объем р...
Геометрия
В прямоугольной трапеции АВСД (АД паралл. ВС, АВ перпенд. АД), диагональ АС перпенд. к боковой стороне СД, угол Д равен 30 градусов. Найдите меньше...
Математика
автомобиль проехал 32 км за 30 мин. сколько км за это же время проехал мотоцикл,если его скорость состовляет три четверти скорости автомобиля
Алгебра