Брат старше сестры на 4 года. Отец сказал сыну: Мне 30 лет. Если через 2 года я сложу твой возраст и возраст твоей сестры, то результат будет меньше моего возраста в 2 раза. Определите, сколько лет будет брату и сестре сейчас и...

Алгебра
Брат старше сестры на 4 года. Отец сказал сыну: Мне 30 лет. Если через 2 года я сложу твой возраст и возраст твоей сестры, то результат будет меньше моего возраста в 2 раза. Определите, сколько лет будет брату и сестре сейчас и сколько будет каждому из низ через 2 года.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Х - возраст сестры тогда Х +4 - возраст брама по словам отца: (х+4)+х=(30+2):2 [latex]x+4+x=32:2 \\ 2x+4=16 \\ 2x=16-4 \\ 2x=12 \\ x=6[/latex] через 2 года  сестре  6 лет брату 6+4=10 лет  в настоящее время  сестре: 6-2=4 лет  брату 10-2=8 лет 
Гость:
30+2=32г будет отцу 32:2=16л вместе брату и сестре 16-4=12л если бы поровну 12:2=6л сестре через 2 года 6-2=4г сейчас сестре 6+4=10л брату через 2 года 10-2=8л сейчас брату
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Два экскаватора, работая одновременно,выполнят некоторый объем работ за 3 часа 45мин.Один экскаватор,работая отдельно, может выполнить этот объем р...
Ответить
Геометрия
В прямоугольной трапеции АВСД (АД паралл. ВС, АВ перпенд. АД), диагональ АС перпенд. к боковой стороне СД, угол Д равен 30 градусов. Найдите меньше...
Ответить
Математика
автомобиль проехал 32 км за 30 мин. сколько км за это же время проехал мотоцикл,если его скорость состовляет три четверти скорости автомобиля
Ответить
Алгебра
5(8y-1)-7(4y+1)+8(7-4y)=19
Ответить
Алгебра
Набор карандашей стоит 30 рублей.Какое наибольшее число таких наборов можно будет купить на 360 рублей повышение цены на 10%?
Ответить