Брат старше сестры на 4 года. Отец сказал сыну: Мне 30 лет. Если через 2 года я сложу твой возраст и возраст твоей сестры, то результат будет меньше моего возраста в 2 раза. Определите, сколько лет будет брату и сестре сейчас и...

Алгебра

Брат старше сестры на 4 года. Отец сказал сыну: Мне 30 лет. Если через 2 года я сложу твой возраст и возраст твоей сестры, то результат будет меньше моего возраста в 2 раза. Определите, сколько лет будет брату и сестре сейчас и сколько будет каждому из низ через 2 года.

Автор: Гость