В прямоугольной трапеции АВСД (АД паралл. ВС, АВ перпенд. АД), диагональ АС перпенд. к боковой стороне СД, угол Д равен 30 градусов. Найдите меньшее основание, если большее равно 24 см.

Гость: Гость:

Все довольно таки просто: если угол Д=30⁰, а гипотенуза ΔАСД 24 см, то сторона АС в данном треугольнике равна половине гипотенузы, т.е. АС=½АД=24/2=12 см. Сторона АС в Δ АВС является гипотенузой, а угол ВАС равен 90-60=30⁰ ( поясняю: треугольник АСД прямоугольный, угол Д по условию 30⁰, значит угол САД равен 90-30=60⁰. Угол А по условию 90⁰, а высота АС делит его на 2 угла, один из которых 60⁰), значит ВС=½АС=12/2=6 см. Ответ:6 см