Что такое атомная единица массы???

Химия
Что такое атомная единица массы???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
внесистемная единица массы, применяемая для масс молекул, атомов, атомных ядер и элементарных частиц. Атомная единица массы выражается через массу нуклида углерода 12C и равна 1/12 массы этого нуклида.
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