Что такое атомная единица массы???
Химия
Что такое атомная единица массы???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
внесистемная единица массы, применяемая для масс молекул, атомов, атомных ядер и элементарных частиц. Атомная единица массы выражается через массу нуклида углерода 12C и равна 1/12 массы этого нуклида.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Брат старше сестры на 4 года. Отец сказал сыну: Мне 30 лет. Если через 2 года я сложу твой возраст и возраст твоей сестры, то результат будет меньш...
Алгебра
Два экскаватора, работая одновременно,выполнят некоторый объем работ за 3 часа 45мин.Один экскаватор,работая отдельно, может выполнить этот объем р...
Геометрия
В прямоугольной трапеции АВСД (АД паралл. ВС, АВ перпенд. АД), диагональ АС перпенд. к боковой стороне СД, угол Д равен 30 градусов. Найдите меньше...
Математика
автомобиль проехал 32 км за 30 мин. сколько км за это же время проехал мотоцикл,если его скорость состовляет три четверти скорости автомобиля
Алгебра