Карлсон и малыш съели 32 плюшки. Карлсон съел на 24 плюшки больше чем Малыш. Сколько плюшек съел каждый из них.

Математика

Карлсон и малыш съели 32 плюшки. Карлсон съел на 24 плюшки больше чем Малыш. Сколько плюшек съел каждый из них.

Автор: Гость