Карлсон и малыш съели 32 плюшки. Карлсон съел на 24 плюшки больше чем Малыш. Сколько плюшек съел каждый из них.
Математика
Карлсон и малыш съели 32 плюшки. Карлсон съел на 24 плюшки больше чем Малыш. Сколько плюшек съел каждый из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карлсон + Малыш = 32 Карлсон - Малыш = 24 , значит Карлсон = 24 + Малыш, отсюда 24 + Малыш + Малыш = 32 Малыш = 4, Карлсон = 28
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