В столовой за день израсходовали 40 кг хлеба. Из них за завтраком израсходовали 12 кг, за обедом - на 3 кг больше, чем за завтраком, а остальной хлеб израсходовали за ужином. Сколько хлеба израсходовали за ужином? Решите задачу...

Математика

В столовой за день израсходовали 40 кг хлеба. Из них за завтраком израсходовали 12 кг, за обедом - на 3 кг больше, чем за завтраком, а остальной хлеб израсходовали за ужином. Сколько хлеба израсходовали за ужином? Решите задачу двумя способами.

Автор: Гость