В столовой за день израсходовали 40 кг хлеба. Из них за завтраком израсходовали 12 кг, за обедом - на 3 кг больше, чем за завтраком, а остальной хлеб израсходовали за ужином. Сколько хлеба израсходовали за ужином? Решите задачу...
Математика
В столовой за день израсходовали 40 кг хлеба. Из них за завтраком израсходовали 12 кг, за обедом - на 3 кг больше, чем за завтраком, а остальной хлеб израсходовали за ужином. Сколько хлеба израсходовали за ужином? Решите задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 1) 12+3=15 кг - хлеба израсходовали за обедом. 2) 12+15=27 кг - хлеба израсходовали за завтраком и обедом. 3) 40-27=13 кг - хлеба израсходовали за ужином. 2 способ: 1) 40-12=28 кг - хлеба израсходовали за обедом и ужином. 2) 12+3=15 кг - хлеба израсходовали за обедом. 3) 28-15=13 кг - хлеба израсходовали за ужином.
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