КАКИЕ С ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УГЛЕВОДОВ ОТНОСЯТСЯ К МОНОСАХАРИДАМ а)крохмал б)фруктоза в)рыбоза г)целюлоза
Биология
КАКИЕ С ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УГЛЕВОДОВ ОТНОСЯТСЯ К МОНОСАХАРИДАМ а)крохмал б)фруктоза в)рыбоза г)целюлоза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углеводы, которые относятся к моносахаридам это: глюкоза, фруктоза, галактоза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
два магараджи едут на слонах навстречу друг другу.один едет со скор 4км,ч. а др -6км/ч.сейчас расстояние между ними 7км.какое расстояние будет межд...
История
Перевести текст 1. Il francobollo ucraino. 2. L’amico spagnolo. 3. Il fazzoletto blu. 4. L’aula grande. 5. Il dizionario s...
Математика
В столовой за день израсходовали 40 кг хлеба. Из них за завтраком израсходовали 12 кг, за обедом - на 3 кг больше, чем за завтраком, а остальной хл...