КАКИЕ С ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УГЛЕВОДОВ ОТНОСЯТСЯ К МОНОСАХАРИДАМ а)крохмал б)фруктоза в)рыбоза г)целюлоза

Биология
КАКИЕ С ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УГЛЕВОДОВ ОТНОСЯТСЯ К МОНОСАХАРИДАМ а)крохмал б)фруктоза в)рыбоза г)целюлоза
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углеводы, которые относятся к моносахаридам это: глюкоза, фруктоза, галактоза.
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