Найти все корни уравнения: z^4-1=0
Математика
Найти все корни уравнения: z^4-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть t=z^2, то t^2-1=0 t^2=1 t1=1, t2=-1 1) z^2=1 z1=1, z2=-1 2)z^2=-1 - корней нет Ответ: 1;-1
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