два магараджи едут на слонах навстречу друг другу.один едет со скор 4км,ч. а др -6км/ч.сейчас расстояние между ними 7км.какое расстояние будет между ними через полчаса?

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скорость первого магмагараджи на слоне-4км/ч, значит за пол часа он пройдет только 2 км навстречу другому, а второй за полчаса пройдет 3 км также навстречу, следовательно расстояние между ними сократится и будет составлять 7-(2+3)=2км