два магараджи едут на слонах навстречу друг другу.один едет со скор 4км,ч. а др -6км/ч.сейчас расстояние между ними 7км.какое расстояние будет между ними через полчаса?
Математика
два магараджи едут на слонах навстречу друг другу.один едет со скор 4км,ч. а др -6км/ч.сейчас расстояние между ними 7км.какое расстояние будет между ними через полчаса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость первого магмагараджи на слоне-4км/ч, значит за пол часа он пройдет только 2 км навстречу другому, а второй за полчаса пройдет 3 км также навстречу, следовательно расстояние между ними сократится и будет составлять 7-(2+3)=2км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Перевести текст 1. Il francobollo ucraino. 2. L’amico spagnolo. 3. Il fazzoletto blu. 4. L’aula grande. 5. Il dizionario s...
Математика
В столовой за день израсходовали 40 кг хлеба. Из них за завтраком израсходовали 12 кг, за обедом - на 3 кг больше, чем за завтраком, а остальной хл...
Физика
С земли стартует космическая ракета. На каком расстоянии от поверхности Земли сила тяжести ракеты будет в 4 раза меньше, чем перед стартом? в 9 раз...
Математика
Карлсон и малыш съели 32 плюшки. Карлсон съел на 24 плюшки больше чем Малыш. Сколько плюшек съел каждый из них.