В одной кассе кинотеатра продали на 36 билетов больше, чем в другой. Сколько билетов продали в каждой кассе, если всего было продано 392 билета?
Алгебра
В одной кассе кинотеатра продали на 36 билетов больше, чем в другой. Сколько билетов продали в каждой кассе, если всего было продано 392 билета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(392-36):2=178 в 2 кассе 178+36= 214 в 1 кассе
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