За какое время автомобиль пройдёт расстояние 4км,двигаясь со скоростью 10м/с
Физика
За какое время автомобиль пройдёт расстояние 4км,двигаясь со скоростью 10м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 км=4000м t=s/v t=4000/10=400(c)
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