масса бочонка с маслом - 48кг300г. масса пустого бочонка - 5кг 700г. определите массу масла в четырех таких бочонках.

Математика
масса бочонка с маслом - 48кг300г. масса пустого бочонка - 5кг 700г. определите массу масла в четырех таких бочонках.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг = 1000 г Масса масла в одном бочонке равна : 48,3 - 5,7 = 42,6 кг  Масса масла в 4 бочонках равна : 42,6 * 4 = 170,4 кг 
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