З одного села в одному напрямку вирушили одночасно 2 велосипедисти.Один з них їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий 9 км/год.Яка відстань буде між ними через 6 годин після початку руху?
Математика
З одного села в одному напрямку вирушили одночасно 2 велосипедисти.Один з них їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий 9 км/год.Яка відстань буде між ними через 6 годин після початку руху?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12х6=72(км)-проехал первый 2) 9х6=54(км)-проехал второй 3) 72-54=18(км)
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