З одного села в одному напрямку вирушили одночасно 2 велосипедисти.Один з них їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий 9 км/год.Яка відстань буде між ними через 6 годин після початку руху?

Математика

З одного села в одному напрямку вирушили одночасно 2 велосипедисти.Один з них їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий 9 км/год.Яка відстань буде між ними через 6 годин після початку руху?

Автор: Гость