После того как сережа потратил 40% всех своих денег на покупку книги,а 2/3 сдачи -на покупку тетрадей, у него осталось 3 грн. Сколько денег било у Сережи сначало.

Математика
После того как сережа потратил 40% всех своих денег на покупку книги,а 2/3 сдачи -на покупку тетрадей, у него осталось 3 грн. Сколько денег било у Сережи сначало.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  1/3=3гр                                                           Х-икс 3/3=60%=9гр                                                        х-умножить 60%-9гр/40%-Х                                                     /-дробная черта Х=40х9/60 Х=6гр 2) 9+6=15гр
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