После того как сережа потратил 40% всех своих денег на покупку книги,а 2/3 сдачи -на покупку тетрадей, у него осталось 3 грн. Сколько денег било у Сережи сначало.
Математика
После того как сережа потратил 40% всех своих денег на покупку книги,а 2/3 сдачи -на покупку тетрадей, у него осталось 3 грн. Сколько денег било у Сережи сначало.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/3=3гр Х-икс 3/3=60%=9гр х-умножить 60%-9гр/40%-Х /-дробная черта Х=40х9/60 Х=6гр 2) 9+6=15гр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Физика
Как измениться частота свободных колебаний в контуре,если индуктивность уменьшиться в 2 раза, а емкость увеличиться в 8 раз?
Алгебра
В одной кассе кинотеатра продали на 36 билетов больше, чем в другой. Сколько билетов продали в каждой кассе, если всего было продано 392 билета?
Математика
З одного села в одному напрямку вирушили одночасно 2 велосипедисти.Один з них їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий 9 км/год.Яка відстань буде між ...