После того как сережа потратил 40% всех своих денег на покупку книги,а 2/3 сдачи -на покупку тетрадей, у него осталось 3 грн. Сколько денег било у Сережи сначало.

Математика

После того как сережа потратил 40% всех своих денег на покупку книги,а 2/3 сдачи -на покупку тетрадей, у него осталось 3 грн. Сколько денег било у Сережи сначало.

Автор: Гость