Кусочек сахара имеет размеры 2,5см x 1см x 0,5 см, его масса равна 0,32 г. Определить плотность.

Гость: Гость:

ρ= m/V (плотность=масса/объем) m= 0.32 г V= 2.5*1*0.5 = 1.25 см^3 Теперь найдем плотность: ρ= m/V = 0.32/1.25 = 0.256 г/см^3 Или в СИ: ρ= 256 кг/м^3