Сумма цифр двузначного числа равна 12. Если к заданному числу прибавить 36,то получим число,записанное теми же цмфрами,но и в обратном порядке. Найдите исходное число!! (Как здесь составить систему уравнения и решить её?)
Алгебра
Сумма цифр двузначного числа равна 12. Если к заданному числу прибавить 36,то получим число,записанное теми же цмфрами,но и в обратном порядке. Найдите исходное число!! (Как здесь составить систему уравнения и решить её?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть данное число АВ = 10 * А + В. Тогда число, записанное теми же цифрами в обратном порядке ВА = 10 * В + А. Получаем систему А + В = 12 А + В = 12 А = 4 10 * В + А = 10 * А + В + 36 или В - А = 4 , откуда В = 8 Итак, искомое число - 48
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