в книге 140 страниц.алеша прочитал 0,8 страниц этой книги.сколько страниц прочитал алеша?
Математика
в книге 140 страниц.алеша прочитал 0,8 страниц этой книги.сколько страниц прочитал алеша?
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ : Алеша прочитал 140 * 0,8 = 112 страниц книги
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