УПРОСТИТЬ Х1*(Х2+Х3)*Х1+Х2+Х1Х3 подсказка(использовать надо законы алгебры логики)  

Гость: Гость:

Х1*(Х2+Х3)*Х1+Х2+Х1*Х3 1) X1*X1=X1 (закон повторения). Имеем: Х1*(Х2+Х3)+Х2+Х1*Х3 2) Раскрываем скобки: Х1*Х2+Х1*Х3+Х2+Х1*Х3 3) X1*X3+X1*X3=X1*X3 (a+a=a - тот же закон повторения, только для сложения). Применяем и имеем: Х1*Х2+Х1*Х3+Х2 4) Х1*Х2+Х2=X2 (правило склеивания). Имеем: Х2+Х1*Х3 Решено. Все законы нетрудно проверить подставляя 0 или 1