Расстояние между двумя городами по железной дороге 720 км.Два поезда одновременно выходят навстречу друг другу и встречаються через 10 часов.Скорость одного поезда на 8 км в час больше скорости второго поезда.Найти скорость каж...

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Пусть х км\ч скорость 1 поезда, тогда х+8 км\ч скорость 2 поезда. 10х - расстояние пройденное 1 поездом через 10 часов. 10(х+8) - расстояние пройденное 2 поездом за 10 часов. 10х + 10(х+8) - расстояние между двумя городами, а по условию задачи известно, что это равно 720 км. Составим и решим уравнение. 10х + 10(х+8)=720, 10х + 10х + 80=720, 20х=720-80, 20х=640, х=32. Если х=32, то х+8=32+8=40 км\ч Ответ. Скорость 1 поезда 32км\ч, скорость 2 поезда 40 км\ч.