периметр треугольника ABC равен 62 см. BC=17см AB=CA найдите длину AB
Математика
периметр треугольника ABC равен 62 см. BC=17см AB=CA найдите длину AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр трейгольника равняється суме всех сторно , поєтому Р=сума длин (АВ;ВС;АС ), так как периметр известенв 62 см , сторона 17 см, тому сума сторон АВ і АС равняється 62-17=45 (см), так как АВ-ВС та АВ=45/2= 22,5 см
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