What can you see in Red Square
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What can you see in Red Square
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Lenin's Tomb, St. Basil Cathedral, the State Historical Museum- - Могила Ленина, Св. Бэзил Кэтедрэл, государственный Исторический Музей. или можно по другому I saw a lot of people and a big parade.- Я видел много людей и большой парад.
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