печенье. конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. печенье и вафли весят 5,2 кг., а вафли и конфеты - 6,4 кг. Какова масса каждого из продуктов отдельности?
Математика
печенье. конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. печенье и вафли весят 5,2 кг., а вафли и конфеты - 6,4 кг. Какова масса каждого из продуктов отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 - 5,2=3,8 кг (вес конфет) 2) 6,4 - 3,8=2,6 кг (вафли) 3) 5,2 - 2,6 = 2,6 кг (печенье) Проверка : 3,8 +2,6+2,6=9кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
К школьникам прилетели 62 американца.В гостинице где они остановились есть только трехмесные номера Сколько номеров заполнили американца? Сколько ч...
Английский язык
Русский язык
Биология