печенье. конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. печенье и вафли весят 5,2 кг., а вафли и конфеты - 6,4 кг. Какова масса каждого из продуктов отдельности?

Математика

печенье. конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. печенье и вафли весят 5,2 кг., а вафли и конфеты - 6,4 кг. Какова масса каждого из продуктов отдельности?

Автор: Гость