печенье. конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. печенье и вафли весят 5,2 кг., а вафли и конфеты - 6,4 кг. Какова масса каждого из продуктов отдельности?

Математика
печенье. конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. печенье и вафли весят 5,2 кг., а вафли и конфеты - 6,4 кг. Какова масса каждого из продуктов отдельности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 - 5,2=3,8 кг      (вес конфет) 2) 6,4 - 3,8=2,6 кг   (вафли) 3) 5,2 - 2,6 = 2,6 кг (печенье) Проверка :  3,8 +2,6+2,6=9кг
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