один рабочий работал 3 дня, по 7 часов а другой 2 дня, по 8 часов. вмести они заготовили 481деталь. сколко деталий изготовил каждый рабочий, если за час они заготовляли деталий поровну ?

Математика

один рабочий работал 3 дня, по 7 часов а другой 2 дня, по 8 часов. вмести они заготовили 481деталь. сколко деталий изготовил каждый рабочий, если за час они заготовляли деталий поровну ?

Автор: Гость