один рабочий работал 3 дня, по 7 часов а другой 2 дня, по 8 часов. вмести они заготовили 481деталь. сколко деталий изготовил каждый рабочий, если за час они заготовляли деталий поровну ?
Математика
один рабочий работал 3 дня, по 7 часов а другой 2 дня, по 8 часов. вмести они заготовили 481деталь. сколко деталий изготовил каждый рабочий, если за час они заготовляли деталий поровну ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
481/(3*7+2*8)=13(деталей за1час) 21*13=273(деталей 1рабочий) 16*13=208(______2рабочий)
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