один рабочий работал 3 дня, по 7 часов а другой 2 дня, по 8 часов. вмести они заготовили 481деталь. сколко деталий изготовил каждый рабочий, если за час они заготовляли деталий поровну ?

Математика
один рабочий работал 3 дня, по 7 часов а другой 2 дня, по 8 часов. вмести они заготовили 481деталь. сколко деталий изготовил каждый рабочий, если за час они заготовляли деталий поровну ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
481/(3*7+2*8)=13(деталей за1час)   21*13=273(деталей 1рабочий) 16*13=208(______2рабочий)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В теплице с 1 метром в квадрате снимают 30кг. огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной фо...
Ответить
Математика
печенье. конфеты и вафли имеют общую массу 9 кг. печенье и вафли весят 5,2 кг., а вафли и конфеты - 6,4 кг. Какова масса каждого из продуктов отдел...
Ответить
Математика
К школьникам прилетели 62 американца.В гостинице где они остановились есть только трехмесные номера Сколько номеров заполнили американца? Сколько ч...
Ответить
Английский язык
What can you see in Red Square
Ответить
Русский язык
Марфемный разбор слова ИЗВЕРЖЕНИЕ
Ответить