3(0,9х-1)-(х+0,6)=-0,2
Алгебра
3(0,9х-1)-(х+0,6)=-0,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.7х-3-х-0,6=-0,2 1,7х=3,4 х=2
Гость:
2,7х-3-х-0,6=-0,2 2,7х-х=-0,2+3+0,6 1,7х=3,4 х=2
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