знайти діагональ квадрата,в який вписано коло радіуса 2 см.

Геометрия
знайти діагональ квадрата,в який вписано коло радіуса 2 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо в квадрат вписане коло радіуса 2 см, то його сторона дорівнює 4 см, а його діагональ  4 * √ 2 см.
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