знайти діагональ квадрата,в який вписано коло радіуса 2 см.
Геометрия
знайти діагональ квадрата,в який вписано коло радіуса 2 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо в квадрат вписане коло радіуса 2 см, то його сторона дорівнює 4 см, а його діагональ 4 * √ 2 см.
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