Зі львова до Києва курсом через Житомир одночасно вилетіли два літаки. Через годину одному літаку ще залишилось летіти до Житомира 50 км. а другий уже був на відстані 65 км за Житомиром. На скільки більше кілометрів пролетів др...
Математика
Зі львова до Києва курсом через Житомир одночасно вилетіли два літаки. Через годину одному літаку ще залишилось летіти до Житомира 50 км. а другий уже був на відстані 65 км за Житомиром. На скільки більше кілометрів пролетів другий літак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Другий літак пролетів більше на 50 + 65 = 115 км.
Гость:
50+65=115км больше пролетел второй самолет
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