Зі львова до Києва курсом через Житомир одночасно вилетіли два літаки. Через годину одному літаку ще залишилось летіти до Житомира 50 км. а другий уже був на відстані 65 км за Житомиром. На скільки більше кілометрів пролетів др...

Математика

Зі львова до Києва курсом через Житомир одночасно вилетіли два літаки. Через годину одному літаку ще залишилось летіти до Житомира 50 км. а другий уже був на відстані 65 км за Житомиром. На скільки більше кілометрів пролетів другий літак?

Автор: Гость