катер по течен реки проходит за 7 часов а против течения за 9 часов. скорость реки 5 км в час. найти собственную скорость катера

Математика

катер по течен реки проходит за 7 часов а против течения за 9 часов. скорость реки 5 км в час. найти собственную скорость катера

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