катер по течен реки проходит за 7 часов а против течения за 9 часов. скорость реки 5 км в час. найти собственную скорость катера

Математика
катер по течен реки проходит за 7 часов а против течения за 9 часов. скорость реки 5 км в час. найти собственную скорость катера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - собственная скорость катера. Тогда скорость по течению  Х + 5, а против течения  Х - 5. Получаем уравнение 7 * (Х + 5) = 9 * (Х - 5) 9 * Х - 7 * Х = 45 + 35 Х = 80 / 2 = 40 км/ч.
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