какие из данных слов образованы приставочным способом: побежать,побережье,повариха,выбор,выключатель,выгрузить,подгруппа,подделка,подснежник,повышение,по-зимнему?
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какие из данных слов образованы приставочным способом: побежать,побережье,повариха,выбор,выключатель,выгрузить,подгруппа,подделка,подснежник,повышение,по-зимнему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
побежать,выгрузить,подгруппа,
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