сочинение на тему: общество каким я его хотел видеть?

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У каждого человека существует своя точка зрения,каким должно быть общество. На мой взгляд,самым лучшим вариантом развития общества является гражданское.Почему же именно оно? История пердставляет нам многовариантность общественного развития,мы можем увидеть перед собой:первобытное,рабовладельческое,фееодальное общество.Но согласитесь,нигде так полно не раскрываються естественные и личные права человека,как в современно обществе. Еще философы Древней Греции пытались решить проблему свободы человека,как сделать так,что бы не ущемлялись его права личности и человека.Примером этому может послужить древнегреческий полис,в котором человек обладал правами гражданина,не ущемлялись его естественные права. Следовательно,лучшим вариантом развития общества можно признать-гражданское Потому что здесь человек приобретает: 1)политические права; 2)гражданские; 3)не ущемляется свобода слова и печати;