В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ ВЫСТАВИЛИ 20 КАРТИН,ИЗ НИХ 6 ПОРТРЕТОВ,ОСТАЛЬНЫЕ-ПЕЙЗАЖИ. НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ ВЫСТАВИЛИ ПЕЙЗАЖЕЙ,ЧЕМ ПОРТРЕТОВ?

Математика

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ ВЫСТАВИЛИ 20 КАРТИН,ИЗ НИХ 6 ПОРТРЕТОВ,ОСТАЛЬНЫЕ-ПЕЙЗАЖИ. НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ ВЫСТАВИЛИ ПЕЙЗАЖЕЙ,ЧЕМ ПОРТРЕТОВ?

Автор: Гость