В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ ВЫСТАВИЛИ 20 КАРТИН,ИЗ НИХ 6 ПОРТРЕТОВ,ОСТАЛЬНЫЕ-ПЕЙЗАЖИ. НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ ВЫСТАВИЛИ ПЕЙЗАЖЕЙ,ЧЕМ ПОРТРЕТОВ?
Математика
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ ВЫСТАВИЛИ 20 КАРТИН,ИЗ НИХ 6 ПОРТРЕТОВ,ОСТАЛЬНЫЕ-ПЕЙЗАЖИ. НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ ВЫСТАВИЛИ ПЕЙЗАЖЕЙ,ЧЕМ ПОРТРЕТОВ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сколько пейзажей? 20-6=14 2)На сколько пейзажей больше чем портретов? 14-6=8
Гость:
1)20-6=14 пейзажов 2)14-6=на8 больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составь два предложения о том, как ты помогаешь зимой птицам или заботишься о каком- либо животном дома.
Русский язык
какие из данных слов образованы приставочным способом: побежать,побережье,повариха,выбор,выключатель,выгрузить,подгруппа,подделка,подснежник,повыше...