У Ани две одинаковые пары перчаток.Она наугад берет две перчатки.Какова вероятность того ,что они окажутся парными(на разные руки)?
Алгебра
У Ани две одинаковые пары перчаток.Она наугад берет две перчатки.Какова вероятность того ,что они окажутся парными(на разные руки)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После того, как Аня возьмет одну перчатку, у нее останутся 3: 2 на другую руку и одна на ту же руку, поэтому искомая вероятность 2/3
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