Для школы купили 5 мотков электо провода,по 56 метров в каждом,Израсходовали 2/7 части всего провода. Сколько метров провода осталось?
Математика
Для школы купили 5 мотков электо провода,по 56 метров в каждом,Израсходовали 2/7 части всего провода. Сколько метров провода осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56*5=280 м в пяти мотках, 1-2/7=5/7 - столько частей провода осталось, 280/7*5=200 метров провода осталось. Ответ:200 метров
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