Для школы купили 5 мотков электо провода,по 56 метров в каждом,Израсходовали 2/7 части всего провода. Сколько метров провода осталось?

Математика

Для школы купили 5 мотков электо провода,по 56 метров в каждом,Израсходовали 2/7 части всего провода. Сколько метров провода осталось?

Автор: Гость