Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков. Английский язык изучают 328 учеников, французский язык - 246 учеников,а английский и французский одновременно 109 учеников. Сколько всего ученико...

Математика
Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков. Английский язык изучают 328 учеников, французский язык - 246 учеников,а английский и французский одновременно 109 учеников. Сколько всего учеников учится в гимназии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сколько изучают только английский язык?328-109=219 2)Сколько изучают только французкий ? 246-109=137 3)Сколько всего учеников ?219+137+109=465
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