Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков. Английский язык изучают 328 учеников, французский язык - 246 учеников,а английский и французский одновременно 109 учеников. Сколько всего ученико...

Математика

Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков. Английский язык изучают 328 учеников, французский язык - 246 учеников,а английский и французский одновременно 109 учеников. Сколько всего учеников учится в гимназии?

Автор: Гость