На 6 карточках написаны буквы П,О,А,Л,О,С. После тщательного перемещивания берут по одной карточке кладут последовательно рядом. какова вероятность того что получится слово ПОЛОСА.

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Искомая вероятность вычисляется по классической формуле p = m/n , где n - общее количество вариантов, а m - количество вариантов, соответствующих данному событию. В данном случае n = 6! = 720 (количество перестановок из 6 карточек) m = 2 (в данном слове буква "о" повторяется дважды, а остальные по одному разу). Следовательно p = 2 / 720 = 1/ 360 ≈ 0,0028