На 6 карточках написаны буквы П,О,А,Л,О,С. После тщательного перемещивания берут по одной карточке кладут последовательно рядом. какова вероятность того что получится слово ПОЛОСА.
Математика
На 6 карточках написаны буквы П,О,А,Л,О,С. После тщательного перемещивания берут по одной карточке кладут последовательно рядом. какова вероятность того что получится слово ПОЛОСА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искомая вероятность вычисляется по классической формуле p = m/n , где n - общее количество вариантов, а m - количество вариантов, соответствующих данному событию. В данном случае n = 6! = 720 (количество перестановок из 6 карточек) m = 2 (в данном слове буква "о" повторяется дважды, а остальные по одному разу). Следовательно p = 2 / 720 = 1/ 360 ≈ 0,0028
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Каждый учащийся гимназии изучает по крайней мере один из двух иностранных языков. Английский язык изучают 328 учеников, французский язык - 246 учен...
Қазақ тiлi
Українська мова, 5 клас Н. Бондаренко, А. Ярмолюк Задание 177 Прочитайте речення. Чи правильно вжито сполучники і слова, які з’єднують ці речення ?...
Алгебра
У Ани две одинаковые пары перчаток.Она наугад берет две перчатки.Какова вероятность того ,что они окажутся парными(на разные руки)?
Математика