на ферме содержится коровы,овцы,козы-всего 3320 животных.Коров на 120 меньше,чем овец,и на 100 больше,чем коз.сколько на ферме коз
Математика
на ферме содержится коровы,овцы,козы-всего 3320 животных.Коров на 120 меньше,чем овец,и на 100 больше,чем коз.сколько на ферме коз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть коровы - x, овцы - x+120, козы - x-100.тогда x+x+120+x-100=3320 3x=3300 x=1100 отсюда следует, что на ферме 1100-100= 1000 коз.
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