на ферме содержится коровы,овцы,козы-всего 3320 животных.Коров на 120 меньше,чем овец,и на 100 больше,чем коз.сколько на ферме коз

Математика

на ферме содержится коровы,овцы,козы-всего 3320 животных.Коров на 120 меньше,чем овец,и на 100 больше,чем коз.сколько на ферме коз

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