Периметр равнобедренного треугольника АВС с основанием ВС равен 40см.,а периметр равностороннего треугольника ВСD равен 45см.Найдите стороны АВ и ВС.

Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника АВС с основанием ВС равен 40см.,а периметр равностороннего треугольника ВСD равен 45см.Найдите стороны АВ и ВС.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BC=CD=BD=45/3=15. AB+BC+AC=40, AB+AC=40-BC= 40-15=25. AB=AC=25/2=12,5
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