1437см2=?дм2 ?см2
Математика
1437см2=?дм2 ?см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку 1 дм² = 100 см², то 1437 см² = 14 дм² 37 см²
Гость:
1 см² = 0,01 дм², значит в нашем случае1437см² = 14 дм² 37 см²
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