периметр треугольника равен 48 см.,а одна из сторон равна 18 см.Найдите две другие стороны,если их разность равна 4,6 см.
Геометрия
периметр треугольника равен 48 см.,а одна из сторон равна 18 см.Найдите две другие стороны,если их разность равна 4,6 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-18=30 30-4.6=25.4 25.4:2=12.7 12.7+4.6=17.3 Ответ: 1 сторона равна 18 см, 2 сторона 12.7 см, а 3 сторона 17.3 см.
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