периметр треугольника равен 48 см.,а одна из сторон равна 18 см.Найдите две другие стороны,если их разность равна 4,6 см.

Геометрия

периметр треугольника равен 48 см.,а одна из сторон равна 18 см.Найдите две другие стороны,если их разность равна 4,6 см.

Автор: Гость