периметр треугольника равен 48 см.,а одна из сторон равна 18 см.Найдите две другие стороны,если их разность равна 4,6 см.

Геометрия
периметр треугольника равен 48 см.,а одна из сторон равна 18 см.Найдите две другие стороны,если их разность равна 4,6 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-18=30 30-4.6=25.4 25.4:2=12.7 12.7+4.6=17.3 Ответ: 1 сторона равна 18 см, 2 сторона 12.7 см, а 3 сторона 17.3 см.
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