наибольшую электроотрицательность имеет химический элемент;кислород,селен,теллур,сера

Химия
наибольшую электроотрицательность имеет химический элемент;кислород,селен,теллур,сера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все элементы в одной группе,электроотрицательность уменьшается сверху вниз.наибольшую электроотрицательность имеет кислород
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